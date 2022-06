Stand: 29.06.2022 09:30 Uhr Ümbo bi de S-Bahn

Bi de S-Bahn in Hamborg warrt veel anners. Vun Dezember af an warrt en paar Linien wegfallen, man op anner Linien schüllt mehr Töög föhren. De Oppositschon finnt, dat dat in en gode Richten löppt. De CDU hoopt, dat dat S-Bahn-Net so översichtlicher warrt un denn mehr Verlaat dorop is, dat de Töög ok op Slag kummt. Güstern harr Börgermeester Peter Tschentscher de Plaans dorför vörstellt. | Stand 29.6.2022 Kl. 9:30

