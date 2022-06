Stand: 29.06.2022 09:30 Uhr Enn för Verbrenners

Vun 2035 af an schüllt in de EU blots noch Newagens verköfft warrn, de klimaneutral sünd. Dorop hefft sik de Umweltministers vun de EU-Länner in de Nacht enigt. Se hefft man nich afmaakt, dat dat en Verbott vör Verbrennermotoren geven schall. Dat EU-Parlament harr dat giern so hat. Nu schüllt ok wieder Wagens boet warrn, de mit synthetischen Kraftstoff föhren künnt – man seggt ok E-Fuels dorto. | Stand 29.6.2022 Kl. 9:30

