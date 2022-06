Stand: 29.06.2022 09:30 Uhr Svümm-Unfall in Allermöhe

So as dat utsüht, hett dat in Hamborg al wedder en Doden dör en Svümmunfall geven. Güstern hefft Dükers de Liek vun en föffteihn Johr olen Jungen ut'n Allermöher See borgen. De Jung ut Bardörp is al an Fredag vermisst mellt worrn. Noch is nich kloor, wann he na'n See hengahn is, un ok nich, wat he alleen ünnerwegens weer. Eerst vör twee Daag weer en dörteihn Johr olen Jungen in de Elv verdrunken. | Stand 29.6.2022 Kl. 9:30

