Stand: 29.06.2022 09:30 Uhr Mehr Tiet an'n Flooghaven

De Hamborger Flooghaven versöcht wat gegen de chaotischen Tostänn bi de Afreisen. Vun Fredag af an maakt de Check-In-Schalters un de Sekerheitskontrollen al halbig veer an'n Morgen op. So schall dat eerst mal bet in de Mitt vun'n August wiederlopen. Flooggäst schüllt beter so twee, twee-een-half Stünn vör'n Start an'n Flooghaven ween. | Stand 29.6.2022 Kl. 9:30

