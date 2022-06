Stand: 29.06.2022 09:30 Uhr Truer üm Katja Husen

De Hamborger Grönen truert üm Katja Husen. De süssunveertig Johr ol Politikerin is güstern dootbleven. Se hett in Bayern bi en Rad-Marathon en sworen Unfall hatt. Husen seet för de Grönen fröher in Börgerschop un weer Johren lang in de Partei aktiv. | Stand 29.6.2022 Kl. 9:30

