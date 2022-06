Stand: 28.06.2022 09:30 Uhr G7 Drapen geiht to Enn

In Elmau in Bayern, dor geiht dat G7-Drapen nu to Enn. To’n Afsluss hebbt se wichtige Punkte tosamenfaat un dat warrt vunmiddag ok en Pressekunferenz von Gastgever Olaf Scholz geven. Güstern sünd de wichtigsten Industrielänner övereens kamen, dat dat ne‘e Sankschonen gegen Russland geven schall - gegen de Rüstungsindustrie un den Techniologie- Sektor. As Gäst bi dat Drapen weren ünner annern ok Indien un Südafrika dorbi. De wüllt beid aver keen Sankschonen gegen Russland afniggen. //Stand 28.06.2022 Kl. 9:30

