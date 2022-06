Stand: 28.06.2022 09:30 Uhr Verbott för Wahnmobilen

In Hamborg gifft dat ümmer mehr Wahnmobilen, de öffentliche Parkplätz blockeren doot. Dat meent de CDU. Dorüm will de Partei, dat se in Straten, wo sünnerlich vele Wahnmobilen staht, verbaden warrt. As Bispele bringt de CDU den Leinpfad in Winterhuud un den Philosophenweg in Altona an. De Fraktschoon bekrittelt, dat Camper dor över Weken an‘n sülvigen Plaken stahn wörrn. Morgen warrt de Saak in de Börgerschop besnackt. //Stand 28.06.2022 Kl. 9:30

