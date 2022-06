Stand: 28.06.2022 09:30 Uhr Sekerheit in’t Water

De Sekerheit in‘t Water, dorüm sorgt sik de Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. To’n enen gifft dat nich noog Reddunsgswimmerschen un -schwimmers. To’n annern wöör de Swimmutbillen vun Kinners un junge Lüüd böös lieden, dat seggt de DLRG. In Hamborg is an’t Wekenenn en 13 Johr ole Jung in de Elv verdrunken. Ok he kunn nich swimmen. //Stand 26.06.2022 Kl. 9:30

