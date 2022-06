Stand: 28.06.2022 09:30 Uhr Hamborger Polizei digitaal

De ne’e LKA-Chef vun Hamborg de bekrittelt, dat de Hamborger Polizei digitaal noch nicht goot noog utstaffeert wär. Jan Hieber sä in’t NDR Hamborg Journal, dat he meent, de IT-Struktur weer noch en beten kuddelmuddelig. De Projekte, de vunnöten sünd, üm dat beter to maken, de weern al op’n Weg, man dat wöör noch duern. Achtergrund vun de Kritik is, dat dat ümmer mehr Verbreken in’t Internet geven deit. //Stand 28.06.2022 Kl. 9:30

