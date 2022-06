Stand: 28.06.2022 09:30 Uhr Unfall in Volksdörp

In Volksdörp is en Autofohrer bi en Unfall üm‘t Leven kamen. He weer op en smale Straat in den Gegenverkehr kamen. Dor is he mit en annern Wagen frontaal tosamenstött. Wat de Polizei seggt, weer de 50 Johr ole Mann to snell föhrt un nich ansnallt weest. Ok de 19 Johr ole Fohrer vun dat anner Auto is swoor to Schaden kamen. // Stand 28.06.2022 Kl. 9:30

