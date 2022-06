Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt schient de Sünn, gifft blots twischendörch mal Wulken as Dekoratschoon. Dat is meist dröög bi bet to 26 Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder 16 Graad. Morgen fangt de Dag ok fröndlich an. Later kann dat denn aver Regenschuern oder Gewidders geven. Blifft liekers meist dröög bi bet to 26 Graad. // Stand 28.06.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch