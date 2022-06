Stand: 27.06.2022 09:30 Uhr Verdacht gegen Adler Group

Den Invester vun dat Holsten-Flach in Altno smiet se nu wedder ne’e Saken vör. NDR un RBB hebbt rutfunnen, dat de Adler Consus Grupp Rekens vun Handwarkslüüd över 78 Millionen Euro betnu nich betahlt hett. Kann angahn, dat Adler mit Immobilien spekuleert – dat steiht in den Bericht binnen. Mag ween un Adler will gor keen Wahnungen boen, man de Grundstücken för veel Geld wiederverköpen. De Pries vun’t Holsten-Flach is al nu mehr as dreemal so hooch. / Stand: 27.06.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.06.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch