G7 Drapen in Elmau

De Staats- un Regerensböversten vun de G7 Länner snackt vundaag över den Krieg in de Ukraine. An’n tweten Dag vun dat Drapen op Slott Elmau warrt de ukrainsche Präsident Wolodymir Selenskyj över Video dorto haalt. Güstern harr de G7-Grupp künnig maakt, dat se blangen anner Saken mehr Geld för Afrika in de Hand nehmen wüllt. In de tokamen fief Johr wüllt se för verscheden Projekten tohooprekent 600 Milliarden Dollar dortogeven. / Stand: 27.06.2022, Klock 9:30

