Grote Hitten in Italien

In Noorditalien is dat ja opstünns böös dröög un dor hebbt se teemlich Kummer mit. Mailand will vundaag de Borns afstellen, üm Water intosporen. De Stadt maakt al nu keen Gröönflachen mehr natt. De groten Hitten in Italien mit Temperaturen vun bet to 40 Graad schall noch goot teihn Daag biblieven. De Stroom Po – de längst in Italien – is hier un dor al utdröögt. / Stand: 27.06.2022, Klock 9:30

