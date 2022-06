Stand: 27.06.2022 09:30 Uhr Boarbeiden in Barmbeek

In Barmbeek bringt se vun vundaag af an en Reeg vun de wichtigsten Straten wedder op Schick. De Asphalt is faken reten oder depe Slaglöcker maakt dat Fohren vigeliensch. Anfangen doot se an dat Verkehrskrüüz Barmbeker Markt / Dehnhaide – later denn ok an de Eck Braamfelder Straat / Fuhlsbüttler Straat. Vunwegen de groten Bosteden schüllt Lüüd, de mit dat Auto ünnerwegens sünd, mehr Tiet inplanen. / Stand: 27.06.2022, Klock 9:30

