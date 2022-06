Stand: 27.06.2022 09:30 Uhr Leichtathletik Meisterschop

Tweemal Gold – dat hett HSV-Sprinter Owen Ansah bi de Düütschen Leichtathletik-Meisterschoppen in Berlin haalt. Güstern hett he den Meistertitel över 200 Meter wunnen – he leep de Streek in 20,41 Sekunnen. Sünnavend harr Ansah al Gold över 100 Meter wunnen. Mit sien Siegertiet leeg de 21-Jöhrige blots en hunnertstel Sekunn över sien persöönliche Besttiet. / Stand: 27.06.2022, Klock 9:30

