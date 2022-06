Stand: 24.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Verbreker-Bann veruurdeelt

In Hamborg is de sonöömte Koks-Taxi-Bann Dingsdag düsse Week veruurdellt worrn un dat to mehre Johrn Kaschott. De Verbreker-Bann hett Drogen levert hatt un is professionell opstellt ween. In dree Schichten hebbt se arbeidt un Kokain oder Marihuana utlevert hatt. Dat geev ok mehre Mitarbeiders, de för tostännig ween sünd, de Opdrääg antonehmen. De Böverste vun’e Bann stünn nich vör’t Brett - he is ünnerduukt.

