Stand: 24.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Arger an’n Flooghaven

Lange Slangen un töven - Flöög, de afseggt worrn sünd - un Kuffers, de fehlen doot: Bi‘n Hamborger Flooghaven gifft‘t totiets ornlich veel Maleschen. Middeweken düsse Week kööm denn noch en Saak bavento: Op’e Lannbahn is de Beton opreten. En Dreeviddelstünn lang kunnen keen Flegers mehr lannen. Mehre Maschinen, de na Hamborg henwullen, de müssen woanners daalgahn un welke sünd later as plaant kamen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 25.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.06.2022 | 09:30 Uhr

