Düsse Week: Sporen wegen to wenig Gas

Gas, dat is wat, wat knapp is un dorüm mutt dorvun nu bannig nödig wat spoort warrn. Ümweltsenater Jens Kerstan vun’e Grönen sä Dunnersdag düsse Week: Af Juli mööt twintig Perzent inspoort warrn, anners süht dat in’n Winter slecht ut. Un all mööt mithölpen: weniger hitt baden un in’n Sommer nachts nich inböten.

