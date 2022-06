Stand: 24.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Hamborgs Kurs bi de Bildung

In Hamborg warrt in’n Vergliek mit anner Bunnslänner noch mit an’n meisten Geld för de Bildung utgeven. Dat is ut den Natschonalen Bildungsbericht ruttolesen. För Schoolsenater Thies Rabe en Teken, dat sien egen Kurs richtig is. Man de Oppositschoon in’e Börgerschop bekriddelt, dat Hamborg bi de Abi-Zensuren blots op’n teihnten Platz mang sössteihn Bunnslänner stahn deit. Bavento is bi de sonöömte "Kermit-Studie" rutsuert, dat de Schooldeerns un -jungs in uns Stadt vun dat, wat se egens lehrt hebben schullen, bannig veel wat fehlen deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 25.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch