Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr Sporen wegen to wenig Gas

20 Perzent Gas insporen mööt wi in Düütschland vunaf Juli - dat hett de Hamborger Ümweltsenater Jens Kerstan seggt. Güstern harr Bunns-Ümweltminister Robert Habeck de so nöömte twete Gas-Warnstufe utropen, denn de Gas-Spiekeranlagen sünd nich vull noog. Un Jens Kerstan seggt, dat nu düütlich spoort warrn mutt - bi de privaten Huusholte un bi de Industrie. Un de Bunnsregeern harr ok dat Recht, in'n Nootfall Bedrieven stilltoleggen. // Stand: 24.06., Klock 09:30

