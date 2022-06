Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr EU hett ne'e Bitrittskandidaten

Nu is dat amtlich: de Ukraine un de Republik Moldau sünd EU-Bitrittskandidaten. So hebbt dat bi't Gipfeldrepen in Brüssel de Böversten vun de EU-Länner beslaten un nüms weer dorgegen. Bunnskanzler Olaf Scholz is tofreden dormit - un ok de ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj hett sik freut. De Weg in de EU rin is lang, un dat Kandidaat ween is de Anfang dorbi. // Stand: 24.06., Klock 09:30

