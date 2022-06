Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr Jarchow smitt sien Posten hen

Bi de Hamborger FDP geiht Carl Jarchow ut den Lannsvörstand rut. Dormit reageert he op den maandenlangen Striet twüschen den Hamborger FDP-Baas Michael Kruse un de Partei ehr Jugendorganisatschoon Julis. De Oort un Wies, woans de Vörstand arbeiden deit, de kunn Jarchow nich mehr ünnerstütten, sä he. Na dat Torüchtreden mutt de Partei binnen dree Maand to en Parteidag buten de Reeg tosamenkamen. Carl Jarchow sitt al siet lange Johrn för de FDP in de Börgerschop un is Bezirksvörsitter in Altna. // Stand: 24.06., Klock 09:30

