Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr To wenig Personaal bi de Lufthansa

In Hamborg fangt in knapp twee Weken de Sommerferien an, un de Lufthansa hett nu nochmal wedder vele Flöög afseggt. In'n Juli sünd dat mehr as 3.000, de nu utfallt, un vör allen Flöög, de över Frankfurt un München gaht. De Lufthansa, de klaagt över groten Personaalmangel. // Stand: 24.06., Klock 09:30

