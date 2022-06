Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr Hamborgs Kurs bi de Bildung

Nadem dat de Natschonale Bildungsbericht rutkamen is, dor seggt de Hamborger Schoolsenater Ties Rabe, man wörr dor sehn, dat sien egnen Kurs richtig is. So is dor ok dokumenteert, dat mang all de Bunnslänner Hamborg, Berlin un Bremen an'n dullsten in de Bildung investeern doot. De CDU in de Börgerschop wiest aver dorop hen, dat de Schooldeerns un -jungs in uns Stadt, torüchliggen doot, wat dat Lehrte angeiht - de Kermit-Studie dee dat wiesen. De FDP gefallt nich, dat Hamborg bi de Abitur-Noten blots op Platz teihn mang 16 Bunnslänner steiht - un de Linke meent, de Inklusionsquote an de Hamborger Scholen, de weer to lütt. // Stand: 24.06., Klock 09:30

