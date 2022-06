Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr Harley Days op'n Grootmarkt

Dusende vun Motorradlüüd treckt dat vunaf hüüt na den Hamborger Grootmarkt hen, denn dor fangt de negenteihnsten Harley Days an. De Veranstalter rekent mit Harley-Fohrers ut Holland, England, Belgien un ganz Düütschland. Alleen bi de traditschonelle Utfohrt an'n Sünndagnamiddag warrt woll bummelig 7.000 bet 10.000 Bikers mitföhren. De NABU Hamborg is gegen dat Motorraddrepen un seggt, dat dee de Ümwelt to dull schaden . // Stand: 24.06., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch