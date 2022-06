Stand: 24.06.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt eerstmal veel Sünnschien mit brüttige eenundörtig Graad, later denn ok mit poor Wulken, aver dat blifft woll gröttstendeels dröög. Opstunns (Klock negen) sünd dat op de Veddel 22 Graad. Morgen denn mehr Wulken as Sünn un hier un dor mal en Schuer oder Gewidder, later denn dröög, bi brüttige negenuntwintig Graad. // Stand: 24.06., Klock 09:30

