Stand: 23.06.2022 09:30 Uhr Streik an'n Haven

In Hamborg süllt de Lüüd, de dor an’n Haven to doon hebbt jemehr Arbeit vundaag liggen laten. De Warkschop Ver.di fordert jem to’n Warnstreik op. Man ok an all de anner’n düütschen Noordseehavens sall streikt warrn. Dat geiht dorbi üm den Tarifstriet mit de Arbeitgevers. Dor geiht dat nich so recht vöran. Ver.di will bet to 14 Perzent mehr Geld, de Havenbedrieven hebbt bet to 11 Perzent anbaden. Siet en halvig Stünn treckt poor dusend Havenarbeiders vun de Havencity ut dörch de Binnenstadt. // Stand 23.06.2022, Kl. 9:30

