Stand: 23.06.2022 09:30 Uhr Warrt de Ukrain EU-Bitrittskandidatin?

In Brüssel geiht dat vundaag mit en EU-Gipfeldrepen los. Un dat kunn womööglich histor’sch warrn. De Staats- un Regerensböversten entscheedt doröver, wat de Ukrain den Status vun en EU-Bitrittskandidatin kriggt oder nich. Dat gifft masse Länner, de hebbt al seggt, se warrt dor „Jo“ to seggen. Dor höört ok Düütschland mit dorto. Man dor mööt all 27 Staten tostimmen. Ok dat ukrain’sche Naverland Moldau sall den EU-Kandidatenstatus kriegen. // Stand 23.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch