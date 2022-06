Stand: 23.06.2022 09:30 Uhr HSV schrifft swatte Tallen

Dat hett lang duert, man nu schrifft de HSV wedder swatte Tallen. In de Football-Tweetliga-Saison, de nu aflopen is weer de Huusholt utgleken. Dat hett de Vörstand op de Versammeln vun de Liddmaten in’n Volkspark künnig maakt. Dat letzte Mal is bi’n HSV 2010 wat Goots bi rutsuert. Dat dat dütmal klappt hett, liggt an de Corona-Hölp, de dat vun'n Staat geven hett. Un ok doran, dat de HSV dat nu na’t Pokal-Halffinaal hen schafft hett. // Stand 23.06.2022, Kl. 9:30

