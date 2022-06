Stand: 23.06.2022 09:30 Uhr Wo ümgahn mit lude Fiern in’n Jenisch-Park?

Lüüd de dor bi’n Jenisch-Park in Altna wahnen doot oder em blots mal besöken wüllt, klaagt jümmer wedder över lude Partys, de dor fiert warrt. Vunavend stimmt nu de Bezirksversammeln doröver af, wat dat en „Runnen Disch“ geven sall oder nich. Dor süllt denn de Anwahners, de Stadtreinigen un de Scholen, de dor ümto sünd mit dorbi ween. Dat hebbt SPD un FDP vörslaan. De Grönen weet nich so recht, wat se dorvun hollen süllt. Se meent, dat en Runnen Disch ahn de Minschen, de egens Schuld an dat Problem sünd, nich veel bringen deit. //Stand 23.06.2022, Kl. 9:30

