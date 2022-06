Stand: 23.06.2022 09:30 Uhr Goot leven in Hamborg

Hamborg höört mit to de Städer in de Welt, woneem een besünners goot un geern leven deit. Bi't Ranking vun dat brit'sche Magazin "Economist" is uns Stadt op Platz 16 lannt. Frankfort liggt op Rang 7. Öösterrieks Hauptstadt Wien is op den eersten Platz. In'n Vergliek to't Johr 2021 is Hamborg üm un bi 30 Plätz na vörn rückt. Dat liggt sünnerlich doran, dat dat to'n groot Deel keen Corona-Regeln mehr geven deit. //Stand 23.06.2022, Kl. 9:30

