Stand: 23.06.2022 09:30 Uhr Impplicht in Hamborg

Siet Midde März mööt sik Pleegkräft in Düütschland gegen Corona impen laten. Un in Hamborg hebbt se twee Mitarbeiders ok noch verbaden, dat se in en Pleeginrichten wedder ringaht, wieldat se nich impt sünd. Dat hett de Sundheitsbehöörd nu künnig maakt. Dat gifft noch 1.400 Fäll, de se sik opstunns nöger ankieken doot. Wat de Behöörd seggt, sünd de mehrsten Mitarbeiders, de medizin'sche Beropen hebbt, impt. //Stand 23.06.2022, Kl. 9:30

