Stand: 22.06.2022 09:30 Uhr Keen gode Utsichten för de Wirtschop

Bunnsfinanzminister Christian Lindner maakt sik Sorgen. De FDP-Politiker wohrschaut, dat Düütschland sik op en sworen Daalslag in de Wirtschop instellen mutt. Dat kunn bet to dree, veer Johr so gahn, see Lindner in’t ZDF. Liggen deit dat för em an dree Saken: De Energie warrt knapp, de Priesen klattert na baven un de Woren köönt nich mehr so levert warrn as dat begäng is. Blangen anner Punkten sleit Lindner vör, de Atoomkraftwarken doch noch wat länger an’t Nett to laten. / Stand: 22.06.2022, Klock 9:30

