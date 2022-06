Stand: 22.06.2022 09:30 Uhr Hamborger Firmen söökt Personaal

Wat de Hamborger Wirtschop angeiht, dor hebbt veel Ünnernehmen siet Maanden böös Last Lüüd to finnen, de för jüm arbeiden doot. In de Pandemie hebbt sünnerlich Anstellten in Bars un Restaurangs, man ok an’n Flooghaven den Job wesselt. Nu is kloor, wo se hengahn sünd: Velen vun jüm sünd in’n Hamborger Autohannel ünnerkamen, weet de Arbeitsagentur, man ok bi Ünnernehmen, de Arbeiterinnen un Arbeiters utlehnt, oder in’n Groothannel. / Stand: 22.06.2022, Klock 9:30

