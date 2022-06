Stand: 22.06.2022 09:30 Uhr Koalitschoonsverdrag in Sleswig-Holsteen

Meist söss Weken lang hebbt se in Kiel verhannelt: An’n Avend hebbt sik CDU un Grönen in Sleswig-Holsteen op en Koalitschoonsverdrag enigt. Tokamen Maandag schüllt Parteidaag vun CDU un Grönen noch formell ja seggen to den gemeensamen Regerensplaan. Un nipp un nau in een Week kunn Ministerpräsident Daniel Günther in’n Landdag wedderwählt warrn. / Stand: 22.06.2022, Klock 9:30

