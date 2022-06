Stand: 22.06.2022 09:30 Uhr Tempo 30 in Hamborg

Över mehr Tempo 30-Zonen in Hamborg hebbt se sik ja jümmers wedder in de Wull. So as dat utsüht, dörv een op knapp 60 Perzent vun de Hamborger Straten nich gauer as 30 km/h fohren. Nafraagt harr de Linke. Man dat langt de Linken-Politikerin Heike Sudmann nich. Se will, dat de böverste Grenz för’t Tempo ok op de groten Straten, woneem sünnerlich veel Autos ünnerwegens sünd, daalsett warrt. / Stand: 22.06.2022, Klock 9:30

