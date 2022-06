Stand: 22.06.2022 09:30 Uhr Football-EM un FC St. Pauli

Noch twee Johr bet to de Football-EM in Düütschland. De FC St. Pauli hett nu al rutstellt, dat se denn nich jeedeen Natschonaalmannschop in’t egen Stadion traineren laten wüllt. So as de Süüddüütsche Zeitung schrifft, will de Club woll blots Teams in’t Millerntorstadion öven laten, de desülvigen Weerten hebbt as de Hamborger Vereen. / Stand: 22.06.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch