Stand: 21.06.2022 09:30 Uhr Wo knapp un düer warrt de Energie?

De Energiepriesen, de kunnen sik womööglich binnen de neegsten twölf Maand mehr as verduppeln - dat meent tominnst de Hamborger Ümweltsenater Jens Kerstan. Man nich all Lüüd in'n Hamborger Senaat rekent mit so veel an Mehrutgaven: Weertschopssenater Michael Westhagemann hett sik in't NDR Hamburg Journal toversichtlicher utdrückt, ok wat de Versorgungssekerheit för tokamen Winter angeiht. Westhagemann sä, dor wörrn noch noog Gas-Reserven ut annere Länner anbaden warrn. // Stand: 21.06., Klock 09:30

