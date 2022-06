Stand: 21.06.2022 09:30 Uhr Ukraine will Bitrittskandidatin warrn

Dat Afhängig ween vun Ööl un Gas ut Russland - dor plaagt sik jüst ok annere EU-Länner mit af. De ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj hett nu aver en kloret Signaal vun de EU in dissen Konflikt verlangt. Sien Land wörr an jeedeen Dag bewiesen, dat de Ukraine nu al Deel vun en vereenten europäischen Werteruum is, sä Selenskyj. Vunaf övermorgen wüllt de Böversten vun de EU-Länner doröver entscheden, wat de Ukraine offiziell Bitrittskandidatin warrt oder nich. // Stand: 21.06., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch