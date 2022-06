Stand: 21.06.2022 09:30 Uhr Perzess wegen dode Polizisten

Veereenhalf Maand, nadem dat twee Polizisten dootschaten worrn sünd, dor geiht nu in Kaiserslautern de Perzess los gegen den Mann, den dat vörsmeten warrt. De 39-Johrige schall bi en Verkehrskontroll in Rheinland-Pfalz mehrmals op en Polizeianwartersch un en Polizeikommissar schaten hebben. As dat utsüht, wull he woll seine Jagdwilderee verbargen. Ok en 33-Johrigen, de woll sien Kumpaan is, steiht vör Gericht. He schall bi't Sporen verwischen holpen hebben. // Stand: 21.06., Klock 09:30

