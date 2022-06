Stand: 21.06.2022 09:30 Uhr Haftbefehl gegen Supermarktröver

Nu hebbt se em doch in Ünnersökungshaft nahmen, den 43-johrigen Mann, de mehrmals en Bio-Supermarktkeed in Eimsbüttel un Eppendörp överfullen hebben schall. Dat Amtsgericht hett en Haftbefehl gegen em rutgeven. Tovör harr disse Fall för veel Striet sorgt un dulle Kritik vun de Polizeigewarkschopen. Annerthalf Weken torüch harr de Polizei den Mann ja kregen, man he keem wedder free. De Staatsanwaltschop meen, dat geev nich noog Grünnen för en Ünnersökungshaft. // Stand: 21.06., Klock 09:30

