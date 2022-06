Stand: 21.06.2022 09:30 Uhr Footgängers to Malöör kamen

Op kaputte Hamborger Footstiegen mit lose Platten, Löcker un Boomwutteln, dor kaamt jümmer wedder Lüüd to Malöör. In de verleden annerthalf Johr sünd mehr as 80 Unfäll passeert. Dat is bi en CDU-Anfraag an den Senaat rutkamen. De Stadt hett dorüm dit Johr un verleden Johr teihn Maal Lüüd mit Geld entschädigt - vun 503Euro bet 12000. // Stand: 21.06., Klock 09:30

