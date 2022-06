Stand: 21.06.2022 09:30 Uhr Winnetou hett sik ansteken

Lege Narichten för all de Fans vun Schauspeler Alexander Klaws, de vunaf Sünnavend in Seebarg Winnetou spelen schall: He hett Corona un fallt womööglich för de Premieer vun de Karl-May-Spele ut. Wenn he Sünnavend noch nich fit is, denn springt Sascha Hödl in - de hett den Winnetou al en poor Johr in Österriek speelt. // Stand: 21.06., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch