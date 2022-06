Stand: 20.06.2022 09:30 Uhr Weniger Gas bruken

Weniger Gas bruken, üm nich mehr so afhängig vun Russland to ween: Dat will Bunnswirtschopsminister Robert Habeck. Dorför kunn ok de Plaan, dat se weg vun de Köhl wüllt, üm en poor Johr na achtern schoven warrn. Hamborgs Wirtschopssenater Michael Westhagemann, de roopt de Industrie dorto op, wat anners as Gas to bruken, to’n Bispill Ööl. De Industrieverband Hamborg meent, dat is goot, dat de Ünnernehmen en Prämie kriegen kunnen, wenn se weniger Gas bruken dään. //Stand 20.06.2022 Kl. 9:30

