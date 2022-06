Stand: 20.06.2022 09:30 Uhr Wahl in Frankriek

De franzö’sche Präsident Emmanuel Macron hett bi de Parlamenstwahl düütlich nich den gröttsten Deel vun de Stimmen kregen. Wat dat amtliche Ennergebnis seggt, kümmt sien Lager in de Midd blots noch op 244 vun de 577 Plätz. Goot afsneden hett dat ne‘e Links-Bündnis un de rechtsnatschonale Partei vun Marine Le Pen. Dormit he sien Plaans gegen de Oppositschoon, de nu starker worrn is, dörchsetten kann, mutt Macron sik Partners för sien Regeren söken. //Stand 20.06.2022 Kl. 9:30

