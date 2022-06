Stand: 20.06.2022 09:30 Uhr Waldbränn

In Hamborg is de Gefohr för Waldbränn noch nich so groot. In’n Noorden vun de Stadt gellt de twete vun fief Stufen, in’n Süüden gellt de drütte. Lüüd, de in Wald gaht, de schüllt vörsichtig ween. Gifft aver keen gröttere Vörschriften. In Brandenborg geiht de Füerwehr wiederhin gegen twee bannig grote Waldbränn in’n Süden vun Berlin vör. Middelwiel hebbt se dat Füer ünner Kontrull brööcht. Regen un dat de Wind weniger worrn is, dat hett dorbi holpen. //Stand 20.06.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch