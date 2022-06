Stand: 20.06.2022 09:30 Uhr EU-Andrag vun de Ukraine

De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj wohrschaut, dat Russland de Ukraine noch mehr angriepen warrt. Denn an’t Enn vun de Week schall över den Andrag vun de Ukraine raatslaan warrn, dat se in de EU will. All Länner mööt jo dorto seggen. In en poor Länner, so as Portugal, Spanien un de Nedderlannen gifft dat Bedenken. //Stand 20.06.2022 Kl. 9:30

