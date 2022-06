Stand: 20.06.2022 09:30 Uhr Baden mit bavenrüm nix an

De SPD-Fraktschoon in Eenbüddel, de will dat all Lüüd, also nich blots de Mannslüüd, in Swimmbäder baden köönt, ahn dat se bavenrüm wat an hebbt. Över en Andrag dörför schall in de Bezirksversammeln aftsimmt warrn. De Fraktschoon meent, dat dor en Ünnerscheed maakt warrt, dat wöör nu nich mehr in de Tiet passen. //Stand 20.06.2022 Kl. 9:30

