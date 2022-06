Stand: 20.06.2022 09:30 Uhr Football

As de letzte Football-Tweetligist geiht dat bi’n HSV nu los, dat se sik för de Saison praat maken wüllt. Veer Weken, nadem se de Relegatschoon verloren hebbt, steiht nu na de Leistungstests an’t Wekenenn de eerste Trainingseinheit an. Se wüllt in’t fiefte Tweetliga-Johr nu wedder na baven. Tokamen Wekenenn will dat Team vun’n Trainer Tim Walter nu eerst mal na Ööstriek in’t Trainingslager. // Stand 20.06.2022 Kl. 9:30

